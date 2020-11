ISIN InterCard-Aktie:

Kurzprofil InterCard AG:



Die InterCard-Gruppe (ISIN: DE000A0JC0V8, WKN: A0JC0V, Ticker-Symbol: II8) bietet Bezahl- und Abrechnungssysteme für geschlossene Nutzergruppen sowie Systeme für die Identifikation von Personen, für die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. Mehr als 1,6 Mio. Studierende an mehr als 200 Universitäten und Hochschulen in Deutschland und in der Schweiz nutzen heute schon die Systeme von InterCard.



Die Nutzer der Systeme identifizieren sich mit ihrer Chipkarte, dem Schlüsselchip oder dem Smartphone an einem unserer Terminals. Sie können dann bequem und sicher bezahlen, Dokumente vertraulich ausdrucken, Gebühren abrechnen, Daten abrufen, Schließfächer nutzen, Gebäude und Räume betreten oder ihre Arbeitszeiten erfassen.



Die Tochtergesellschaft InterCard GmbH Kartensysteme ist heute gemeinsam mit den Tochtergesellschaften Professional Services GmbH, Polyright AG und Multi-Access AG klarer Marktführer für chipkartenbasierte Bezahlsysteme und Zutrittssysteme an Universitäten und Hochschulen in Deutschland und in der Schweiz.



Mit der Tochtergesellschaft Multicard GmbH ist die InterCard-Gruppe im Bereich der Kundenkarten und Mitarbeiterausweise für industrielle Großkunden vertreten.



Die Tochtergesellschaft IntraKey technologies AG steht insbesondere für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung mit der Chipkarte und per App. IntraKey bedient Kunden aus der Industrie und Behörden sowie Kunden der gesamten InterCard-Gruppe.



Die Tochtergesellschaft Control Systems GmbH & Co. KG konzentriert sich innerhalb der InterCard-Gruppe auf das Bezahlen, Abrechnen und Verwalten von Kopien, Druckaufträgen und Scans.



Die Tochtergesellschaft IDpendant GmbH verstärkt als führender Anbieter und Systemintegrator für starke Authentisierung und Client-Security das Produktangebot und Know-how der IT-Sicherheit innerhalb der InterCard-Gruppe. www.intercard.org (13.11.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - InterCard-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":In der diesjährigen Mai-Ausgabe AnlegerPlus besprachen wir bei einem Kurs von 3,60 Euro erstmals die Aktie der im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen beheimateten InterCard AG (ISIN: DE000A0JC0V8, WKN: A0JC0V, Ticker-Symbol: II8), so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Trotz einer zweifellos ansprechenden Meldungslage der Gesellschaft habe sich seither kurstechnisch jedoch wenig getan, der Aktienkurs liege sogar leicht unter dem damaligen Besprechungsniveau.Die InterCard-Gruppe biete Bezahl- und Abrechnungssysteme für geschlossene Nutzergruppen sowie Identifikationssysteme für die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung von Personen. Die Nutzer der InterCard-Systeme, u. a. 1,6 Millionen Studierende an Universitäten und Hochschulen in Deutschland und in der Schweiz, würden sich mit ihrer Chipkarte, dem Schlüsselchip oder dem Smartphone an einem InterCard-Terminal identifizieren. Sie könnten dann z. B. Dokumente vertraulich ausdrucken, sicher bezahlen, Daten abrufen, Schließfächer nutzen, Räumlichkeiten betreten oder Arbeitszeiten erfassen. Die Tochtergesellschaft Multicard sei zudem im Bereich der Kundenkarten und Mitarbeiterausweise für industrielle Großkunden vertreten.Für das erste Halbjahr habe InterCard ansprechende Geschäftszahlen vermeldet. Der Umsatz habe gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um rund 9,4% auf 9,2 Mio. Euro gesteigert werden können, das EBITDA sei um 28,5% auf 1,18 Mio. Euro geklettert. Unter dem Strich stehe ein um 25% verbesserter Periodenüberschuss von 0,21 Mio. Euro.Durch die mehrheitliche Beteiligung an der IDpendant GmbH, die Anfang September gemeldet worden sei, sollten künftig weitere Synergien genutzt werden. ID-pendant sei ein führender Anbieter und Systemintegrator für starke Authentisierung und Client-Security. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen einen Umsatz von ca. 4 Mio. Euro erwirtschaftet.Beim aktuellen Kurs von 3,48 Euro betrage der Börsenwert 5,9 Mio. Euro und damit rund 27% weniger als der Buchwert des Eigenkapitals zum 30.06.2020. Für risikoaffine Anleger könnte ein Einstieg weiterhin interessant sein, so die Experten von "AnlegerPlus News". Ihr mittelfristiges Kursziel bleibe bei 6,00 Euro, das Stopp-Loss-Limit sollte bei 3,00 Euro gesetzt werden. (Ausgabe vom 11/2020)