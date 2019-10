Börsenplätze Intel-Aktie:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chip-Riesen Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe im vergangenen Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz sei auf dem Vorjahreswert von 19,2 Milliarden Dollar geblieben, während Analysten mit rund einer Milliarde weniger gerechnet hätten. Der Gewinn sei um 6 Prozent auf 6 Milliarden Dollar zurückgegangen. Der Konzern habe zugleich sein Aktienrückkaufprogramm um 20 Milliarden Dollar aufgestockt.Der Umsatz im PC-Geschäft sei im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar zurückgegangen. Beim zweiten großen Standbein, Technik für Data-Center, hätten die Erlöse um 4 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar zugelegt."Insbesondere die Data-Center-Sparte war in diesem Quartal um einiges stärker als wir erwartet hatten", habe Finanzchef, George Davis, gesagt. "Die Anzahl der Cloud-Kunden ist gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen."Das dritte Segment, wo Intel IOT (Chips für IoT und Automotive), NSG (Speicher-Chips) und PSG (FPGA-Chips) zusammenfasse, habe ebenfalls einen deutlichen Zuwachs verzeichnet. Hier seien die Umsätze um 13 Prozent gestiegen. In der spannenden Autosparte Mobileye, die unter anderem Technologie für autonomes Fahren entwickle, sei der Umsatz sogar 20 Prozent gewachsen.Gelinge es Intel im Data-Center langfristiges Wachstum zu erzielen und damit das schwächelnde PC-Geschäft auszugleichen, sollte dies die Aktie weiter nach oben schicken.Mit dem Kurssprung nach den Zahlen von aktuell nachbörslich 4 Prozent ist die Intel-Aktie bereits aus dem Seitwärtstrend ausgebrochen und hat ein Kaufsignal geliefert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link