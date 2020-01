Wer nach dem starken Gesamtmarkt der vergangenen Tage mit dem Gedanken spielt, Gewinne mitzunehmen, kann bei Intel einen Teilverkauf tätigen, der Rest der Position sollte aufgrund der günstigen Bewertung im Depot verbleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2020)



Börsenplätze Intel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

56,77 EUR +1,12% (23.01.2020, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

56,68 EUR +0,12% (23.01.2020, 13:09)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

62,73 USD +3,60% (22.01.2020, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (23.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Kurz vor der Veröffentlichung der Q4-Zahlen sei die Aktie von Intel erneut ausgebrochen. Satte 5,3 Prozent habe der Kurs in den vergangenen zwei Handelstagen zugelegt. Investoren würden anscheinend ein starkes viertes Quartal erwarten - zu Recht?Intel veröffentliche am heutigen Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal. Analysten würden einen Umsatz von 19,22 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,25 Dollar erwarten. Nach einem stagnierenden Wachstum der letzten drei Quartale solle der Chip-Hersteller damit wieder ein Umsatzplus von drei Prozent erwirtschaften.Angesichts der Kursgewinne von 5,3 Prozent in den vergangenen zwei Tagen scheine es jedoch so, als ob der Markt auf ein Übertreffen der Analystenschätzungen setze. Tatsächlich spreche einiges für ein solches Szenario. So habe Intel in den letzten sechs Quartalen sechs Mal die Schätzungen der Analysten übertreffen können.Auch die Zahlen anderer Halbleiter-Konzerne würden ein Signal liefern, dass die Intel-Zahlen überraschen dürften. TSMC habe ein starkes viertes Quartal abliefern können und mit einem überraschend guten Ausblick auf das erste Quartal den Markt überzeugt. Als größter Chip-Fertiger der Welt gelte TSMC als Barometer für die gesamte Halbleiter-Industrie.Die Zahlen von Texas Instruments hätten ebenfalls über den Erwartungen gelegen und die Prognose signalisiere ein Ende der Umsatzschwäche im Sektor.Es seien aber die langfristig positiven Aussichten im Bereich Data-Center und IoT, die Intel tragen würden. Insbesondere 5G sollte in diesen Bereichen trotz des Verkaufs der 5G-Modem-Sparte an Apple auch für den Chip-Riesen einen Umsatzschub bedeuten. Spannend werde auch sein, was das Management an Details zur Übernahme von Habana Labs für zwei Milliarden Dollar verrate. Der Kauf verstärke definitiv die Data-Center-Sparte rund um Künstliche Intelligenz und werde vom Markt gut aufgenommen.Die Chancen stünden gut, dass Intel die Erwartungen der Analysten übertreffen könne. Dies allein dürfte jedoch nicht ausreichen, um die Aktie nach oben zu schicken. Dafür müsste auch die Prognose deutlich über den Erwartungen liegen. Nach dem rasanten Anstieg der vergangenen Monate sei jedoch auch kein Platz für Fehler mehr vorhanden. Patze Intel, werde die Aktie wohl heftig abgestraft.Es gelte vor den Zahlen: Kurzfristig geringes Upside-Potenzial bei hohem Downside-Potenzial. Langfristig investierte Anleger würden daher vor den Zahlen die Füße still halten und den Stopp auf 48,00 Euro erhöhen.