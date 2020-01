Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (16.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) zu halten.Die Umsatzentwicklung in der Halbleiterbranche sei 2019 mit einem Rückgang um 12% bis 13% hinter den zwei Boomjahren 2017/2018 zurückgeblieben. Eine wieder aufwärtsgerichtete Preisdynamik bei Speichern sowie Erholungstendenzen wichtiger Endmärkte würden Prognosen für ein Wachstum in 2020 im Bereich von 5% bis 6% stützen.2019 habe der PC-Absatz erstmals seit 2011 dank eines starken Q4/19 wieder ein Wachstum ausgewiesen. Unter den Marktexperten von IDC und Gartner hätten sich die Wachstumsraten für das Gesamtjahr zwischen +0,6% und +2,7% bewegt. Wachstumsimpulse habe der Ersatzzyklus im kommerziellen Sektor geliefert, getrieben vom Supportablauf für Windows 7 im Januar 2020. Dabei sei die Entwicklung durch Intels Lieferengpässe für Prozessoren gebremst worden. Ab 2020 werde wieder ein rückläufiger PC-Absatz erwartet, da der stützende Impuls der Sonderkonjunktur nachlassen dürfte.2019 seien die weltweiten IT-Ausgaben um insgesamt 0,5% gestiegen. Rückgänge bei Endgeräten, Rechenzentren und Kommunikationsdiensten hätten das Wachstum von IT-Dienstleistungen und Unternehmenssoftware gedämpft. Für 2020 prognostiziere Gartner eine Beschleunigung auf +3,4%. Dabei werde eine weiterhin hohe Dynamik für Unternehmenssoftware erwartet, angetrieben durch die Zunahme cloudgestützter Softwaredienste.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Intel-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute USD 55,00. (Analyse vom 16.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Intel Corp.": Keine vorhanden.