Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Aktie von Intel führe mit einem Plus von 3,6 Prozent die Gewinnerliste des Tages im Dow vor Salesforce und Microsoft an. Intels Neuvorstelllungen auf der Hausmesse "Intel Vision" scheinen gut anzukommen. Zudem habe der US-Chiphersteller Hoffnungen geäußert, früher als geplant mit der Produktion von Chips in Deutschland starten zu können.Intel-Managerin Ann-Marie Holmes habe am Dienstag im irischen Leixlip im Gespräch mit einer Delegation aus Sachsen-Anhalt deutlich gemacht, dass man auf einen Produktionsbeginn schon 2026 in Magdeburg hoffe. Der im März vorgestellte Plan sehe vor, dass die neuen Halbleiterwerke 2027 in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt starten sollten.Intel habe angekündigt, in einer ersten Ausbaustufe zwei benachbarte Halbleiterwerke in der Landeshauptstadt bauen zu wollen. Dort sollten Prozessoren und Grafikchips hergestellt werden. In Magdeburg könnten mehrere Tausend Arbeitsplätze entstehen. Intel wolle zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren. Der Bau solle im nächsten Jahr starten.Im Zuge der "Intel Vision" habe Intel heute den jüngsten Zuwachs zur 12. Core-i-Generation auf Basis von Alder Lake vorgestellt: die HX-Serie. Diese biete erstmals für das Mobil-Segment bis zu 16 übertaktbare Rechenkerne bei einer Processor Base Power (PBP) von 55 Watt und Taktraten von bis zu 5 GHz, berichte die PC-Welt.Das Chartbild bei Intel sei derzeit allerdings klar angeschlagen. Trotz des Kursanstiegs notiere die Aktie nur knapp über den Jahrestiefständen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Intel-Aktie eine klare Trendwende abzuwarten. (Analyse vom 10.05.2022)Mit Material von dpa-AfX