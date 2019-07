Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (23.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der iPhone-Hersteller Apple wolle dem "Wall Street Journal" zufolge das Geschäft mit Smartphone-Modemchips von Intel übernehmen. Eine Einigung könnte demnach schon in der kommenden Woche erzielt werden.Derweil sei durch den Bruch der 200-Tage-Linie neuer Schwung in die Intel-Aktie gekommen. Sollte auch die Hürde im Bereich von 52 USD genommen werden, sei der Weg bis zum Jahreshoch bei 59,59 USD frei. Die Intel-Aktie habe ein neues Kaufsignal generiert und stehe bereits vor dem nächsten, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.07.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:46,52 EUR +2,42% (23.07.2019, 13:21)