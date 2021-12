Börsenplätze Intel-Aktie:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (07.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Für die Intel-Aktie sei es am Montagabend im nachbörslichen Handel kräftig nach oben gegangen. Den Impuls für den Kurssprung von über acht Prozent hätten neue Pläne des Managements geliefert, die Selbstfahrer-Tochter Mobileye an die Börse zu bringen.Intel erhoffe sich von dem Börsengang saftige Einnahmen. Gegenüber dem Wall Street Journal hätten Insider berichtet, dass der Chip-Konzern auf eine Bewertung von über 50 Milliarden Dollar anstrebe. Diese Bewertung würde den Kauf von Mobileye im Jahr 2017 für 15 Milliarden Dollar zu einem Top-Deal für Intel machen.Mobileye gelte als ein Marktführer bei Lösungen für Fahrerassistenzsysteme und das Autonome Fahren. Laut eigenen Angaben seien bereits mehr als 100 Millionen EyeQ-Systeme an Autobauer verkauft worden, zudem entwickle die Intel-Tochter ihren eigenen Robotaxi-Dienst.Der steigende Wert von Mobileye sei kein Wunder. Seitdem Intel die Israelis übernommen habe, hätten sich die Umsätze verdreifacht. Auch in Zukunft solle das rasante Wachstum fortgesetzt werden. Das Unternehmen erwarte für 2021 einen Umsatzanstieg von über 40 Prozent im Vergleich zu 2020 sowie einen Rekord von 41 neuen Vertragsabschlüssen mit mehr als 30 führenden Automobilherstellern weltweit.Bis dahin heißt es: abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link