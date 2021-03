Börsenplätze Intel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

54,21 EUR -1,26% (17.03.2021, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

54,23 EUR -0,31% (17.03.2021, 11:12)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

64,78 USD +1,55% (16.03.2021, 21:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (17.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kampf um Marktanteile bei CPUs würden sich die beiden Konkurrenten AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) und Intel nichts schenken. Jetzt habe Intel eine neue Prozessoren-Generation vorgestellt, die es zumindest teilweise wieder mit dem technologieführenden Wettbewerber aufnehmen könne. Ein Lichtblick!Eigentlich sollten die 14nm-Chips schnell dem neuen 10nm-Produktionsprozess weichen. Doch die Probleme, die Intel hier bei der Fertigung gehabt habe, seien hinreichend bekannt. Daher setze der Chip-Riese mit seinen am Dienstag angekündigten "Rocket-Lake-S" weiter auf Strukturgrößen von 14nm - jedoch mit einem Twist.Denn hier werde die ursprünglich für den 10nm-Prozess entwickelte Chip-Architektur nun auf 14nm portiert. Und das heiße vor allem bessere Leistung aufgrund höherer Taktraten (laut Intel bis zu 19 Prozent mehr) und die Unterstützung von PCI Express 4.0, einer Schnittstelle die insbesondere von aktuellen Grafikkarten und SSDs genutzt werde.Der höhere Takt der 11. Core-Prozessoren-Generation von Intel sollte dabei insbesondere Gamern zugutekommen. Die leistungsstärkeren Modelle von "Rocket-Lake-S" dürften aber generell weiterhin Probleme haben mit vergleichbaren Ryzen-Modellen von AMD mitzuhalten. Bei der Preis-Leistung im Niedrigpreissegment sei man laut den von Intel gelieferten Specs dem Konkurrenten jedoch dicht auf den Fersen.Für Anleger sei die "Rück-Portierung" ein Lichtblick und ein Beweis, dass Intel alle Möglichkeiten ausschöpfe, um wieder auf Spur zu kommen. Sicherlich keine Antwort auf Ryzen von AMD, aber zumindest ein leises "Hallo ich bin auch noch da". Gepaart mit der günstigen Aktienbewertung mit einem KGV von 14 und dem anhaltend positiven Marktsentiment im Chip-Sektor reicht das, um zu raten: Gewinne vorerst laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link