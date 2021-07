Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (16.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu Beginn des Jahres habe Intel die Schlagzeilen gemacht. Der neue CEO Pat Gelsinger habe im Rahmen einer denkwürdigen Rede Intels neue Strategie vorgestellt und den Bau neuer Foundries in den USA und Europa in Aussicht gestellt. In der letzten Zeit sei es um den Chip-Marktführer jedoch etwas ruhig geworden. Das ändere sich nun.Laut dem "Wall Street Journal" überlege sich Intel den US-amerikanischen Halbleiterhersteller GolbalFoundries zu übernehmen. Der Kaufpreis könnte sich laut der Zeitung auf etwa 30 Milliarden Dollar belaufen.Der Deal sei jedoch noch nicht garantiert, da GlobalFoundries auch einen Börsengang in Erwägung ziehen solle. Das Unternehmen sei zusammen mit TSMC und Samsung Electronics einer der drei weltweit größten Auftragsfertiger in der Halbleiterindustrie. GlobalFoundries gehöre aktuell dem Staatsfonds von Abu Dhabi Mubadala.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: