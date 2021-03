XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,43 EUR -1,48% (02.03.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

50,71 EUR +0,14% (03.03.2021, 08:30)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

61,24 USD -2,61% (02.03.2021, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (03.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der US-Konzern sei von Geschworenen in Texas zur Zahlung von knapp 2,2 Mrd. USD in einem Patentstreit verurteilt worden. In dem Verfahren sei es um zwei Patente für Technologien aus der Halbleiterproduktion gegangen, die laut dem Urteil von Dienstag verletzt worden seien. Für eines seien der Firma VLSI 1,5 Mrd. USD zugesprochen worden, für das zweite 675 Mio. USD, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem Gericht in der Stadt Waco in Texas berichtet habe. Intel habe umgehend angekündigt, in Berufung zu gehen.Es sei keine Seltenheit, dass in US-Bezirksgerichten hohe Beträge für Patentverletzungen festgesetzt würden. Oft würden die Summen allerdings auch in Berufungsverfahren gesenkt - oder Patente später für ungültig erklärt.Auch wenn es für Intel wohl kaum bei einer solch hohen Strafe bleiben werde, habe das Tech-Unternehmen noch mit anderen Problemen wie der 7-Nanometer-Problematik bei seiner Chip-Produktion zu kämpfen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Meinung: Investierte Anleger könnten dabeibleiben. Neueinsteiger sollten an der Seitenlinie warten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: