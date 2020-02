Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (05.02.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Gelingt der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend? ChartanalyseDie Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Startpunkt sei das Tief aus dem Jahr 2009 bei 12,06 USD gewesen. Im Juni 2018 habe der Wert ein Hoch bei 57,60 USD erreicht und sei danach lange seitwärts gelaufen. Von Anfang November 2019 an habe die Aktie gegen dieses Hoch gedrückt. Seit 19. Dezember liege jeder Tagesschlusskurs darüber. Am 24. Januar habe der Wert im Zuge der Quartalszahlen ein großes Aufwärtsgap gerissen und sei auf 69,29 USD geklettert. In den letzten Tagen habe der Wert etwas zurückgesetzt und das Gap geschlossen.Gelinge der Intel-Aktie ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 66,20 USD, dann ergebe sich die Chance auf eine weitere Rally. Diese könnte die Aktie bis an ihr Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 75,81 USD führen. Sollte der Wert allerdings 63,70 USD abfallen, wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 60,92 USD oder 59,59 USD zu rechnen. (Analyse vom 05.02.2020)