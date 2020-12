Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC) unter die Lupe.Bei Desktop-Prozessoren verliere Intel Marktanteile an AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) und bei der Chip-Fertigung sei der US-Konzern von TSMC und Samsung (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) überholt worden. Jetzt fordere der Hedgefonds Third Point, dass sich der strauchelnde Chip-Riese eine neue strategische Ausrichtung verpasse - und schieße damit den Kurs der Intel-Aktie nach oben.Einem Bericht von Reuters zufolge habe Daniel Loeb von Third Point den Intel-Chef Omar Ishrak in einem Brief aufgefordert, umgehend alle möglichen Optionen für strategische Alternativen zu prüfen. Third Point solle den Angaben zufolge einen Anteil an Intel im Wert von einer Milliarde Dollar aufgebaut haben.Als größtes Problem nenne Third Point die Abwanderung des Humankapitals. Zu viele Chip-Designer hätten demoralisiert vom Status quo Intel verlassen.Die Aktie von Intel zähle mit einem Verlust von knapp 18 Prozent zu den größten Verlierern im Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in diesem Börsenjahr. Die niedrige Bewertung spreche zwar aktuell für die Aktie - doch Intel verliere in seinem Kerngeschäft Marktanteile. Anzeichen dafür, dass der Konzern dank Übernahmen wie Nervana oder MobilEye Fortschritte mache, gebe es zwar. Doch erst ein strategischer Turnaround dürfte der Aktie wieder Schwung geben. Anleger sollen die Intel-Aktie halten und Stopp beachten oder gleich auf Alternativen wie Skyworks Solutions (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760) oder Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) setzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: