Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (09.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie von Intel sei es am Mittwoch im späten US-Handel erneut bergab gegangen. In einer Analystenkonferenz habe Intel ein eher trübes Bild von der Entwicklung der nächsten drei Jahre gezeichnet. Der Gesamtmarkt für Data-Center sehe laut Unternehmensführung zwar gut aus - doch das PC-Geschäft bleibe ein Problem.Intel erwarte für die nächsten drei Jahre ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich. Das Geschäft mit Chips für PCs solle sich stabil bis leicht rückläufig entwickeln und durch ein stärker wachsendes Data-Center-Geschäft aufgefangen werden, habe der Konzern am Mittwoch bei einer Analystenkonferenz mitgeteilt. Die Aktie habe mit einem Minus von über drei Prozent auf die Aussagen reagiert.Anleger hätten sich enttäuscht über die Äußerungen der Unternehmensführung gezeigt - seien doch in der gleichen Analystenkonferenz die hervorragenden Aussichten am Gesamtmarkt für Data-Center hervorgehoben worden.Zudem sei es das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit gewesen, dass Intel die Erwartungen der Anleger enttäuscht habe. Erst Ende April habe der Chip-Konzern seine Prognosen für das laufende Jahr gesenkt, nachdem das Geschäft mit Chips fürs Data-Center erstmals mit einem schwachen Quartal zu kämpfen gehabt habe.Positiv: Intel gestehe auf der Analystenkonferenz Fehler ein. "Es ist kein Geheimnis, dass wir mit 10nm gestolpert sind", habe der Chief Engineering Officer von Intel gesagt. Die Probleme beim neuen Fertigungsverfahren wolle man jedoch 2019 endgültig gelöst haben. Für 2021 kündige der Konzern dann einen Grafikchip für Data-Center mit 7-nm-Technik an.Das allein könne Anleger jedoch nicht beruhigen. Die Aktie falle auf die 200-Tage-Linie zurück - im nachbörslichen Handel werde der gleitende Durchschnitt sogar gebrochen. Gegen den charttechnischen Abwärtstrend würden sich nun die horizontalen Unterstützungen bei 46 Dollar stellen. Kurz darunter bei 37 Euro (umgerechnet 41,40 Dollar) liege bereits der Stopp-Kurs des "Aktionär".Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Intel-Aktie vorerst dabeizubleiben. (Analyse vom 09.05.2019)