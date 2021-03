Börsenplätze Intel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Mit der Intel-Aktie gehe es in Zeiten knapper Halbleiter kräftig nach oben und die Sorgen der Anleger aufgrund der Fertigungsprobleme würden verblassen. Am Dienstag sei der Chip-Riese aber wieder mit Negativ-Schlagzeilen aufgefallen.Intel sei in einem Patentstreit zur Zahlung von knapp 2,2 Mrd. USD verurteilt worden. In dem Verfahren vor einem Texanischen Gericht sei es um zwei Patente für Technologien aus der Halbleiterproduktion gegangen. Für eines wurden der Firma VLSI 1,5 Mrd. USD zugesprochen, für das zweite 675 Mio. USD, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgehe. Intel habe umgehend angekündigt, in Berufung zu gehen und habe sich in Stellungnahmen optimistisch gezeigt, sich auch durchsetzen zu können. Bei dem Gericht in Texas seien allerdings noch sechs weitere Patentstreitigkeiten anhängig.Der aktuell durch die Chip-Knappheit angestoßene Erholungsrally der Intel-Aktie dürfte die Verurteilung nichts anhaben können - insbesondere, da sie noch nicht endgültig rechtskräftig sei. Mit der Ernennung des neuen CEO Pat Gelsinger, den Fortschritten bei der Fertigungsproblematik und Regierungssubventionen für die kritische US-Chip-Infrastruktur im Rahmen des "RAMP-C"-Programms seien die entscheidenden Grundsteine für den Turnaround gelegt worden.Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten AMD, NVIDIA, Xilinx, ARM und vielen anderen komme Intel zudem zugute, dass man nicht nur Chips designe, sondern auch selbst herstelle. In den kommenden Quartalen, in denen die Chip-Knappheit anhalten werde, sollte dies Intel zu höherer Preismacht verhelfen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link