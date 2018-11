Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (06.11.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Der Countdown für den nächsten Impuls tickt - Chartanalyse

Vor etwas mehr als einer Woche startete in Intel mit Bekanntgabe der Quartalszahlen eine Erholung, die den Aktienkurs direkt bis an den zentralen Widerstandsbereich um 48,50 USD emporschnellen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Dort habe die Erholung gestockt und die Aktie sei bereits in der letzten Woche in eine sehr enge Seitwärtsbewegung übergegangen. Im Rahmen dieser habe sich kurzfristig der Bereich um 46,75 USD als wichtige Unterstützung erwiesen. Auf dieser seien die Kurse auch gestern nach oben abgeprallt.

Auf kurzfristige Sicht ticke in der Intel-Aktie der Countdown für den nächsten Impuls. Sofern sich die Käufer nachhaltig durchsetzen und den Widerstand bei 48,56 USD knacken würden, könnte die Aktie zu einer Jahresendrally ansetzen. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 50 und später auch 53,50 USD möglich. Laufe es für die Bullen richtig gut, sei sogar ein neues Jahreshoch erreichbar. Sofern es jedoch zu einem nachhaltigen Rückfall unter 46,75 USD und die dortige Unterstützung komme, werde es zumindest kurzfristig wieder kritisch. Der Aktienkurs könnte weiter in Richtung 44 USD oder sogar auf ein neues Jahrestief nachgeben. (Analyse vom 06.11.2018)