XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,97 EUR +0,53% (23.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,18 EUR -1,01% (23.07.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

60,40 USD -1,06% (23.07.2020, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (24.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Es seien weniger die Zahlen gewsen, die Intel-Aktionäre bei der Vorlage des Q2-Berichts enttäuscht hätten, sondern ein altbekanntes Problem. Die Intel-Aktie habe nachbörslich mit einem deutlichen Minus reagiert.Der US-Konzern habe im zweiten Quartal 19,73 Mrd. USD erlöst - das seien rund 20% mehr als im Vorjahr und mehr als Analysten mit 18,57 Mrd. USD erwartet hätten. Im Vergleich zum ersten Quartal habe sich das Wachstum damit allerdings etwas abgekühlt. Der Gewinn je Aktie habe mit 1,23 USD ebenfalls über den Schätzungen der Experten von 1,12 USD je Aktie gelegen.Deutlichster Wachstumstreiber innerhalb des Konzerns sei die Sparte "Data Center Group" gewesen. Die Umsätze in dem Geschäft mit Server-Chips für große Rechenzentren beispielsweise in der Cloud hätten mit 43% auf 7,12 Mrd. USD deutlich zugelegt.Enttäuschend sei aber die Jahresprognose aufgefasst worden, die Intel erstmals für die Corona-Krise angepasst habe. Für das laufende Geschäftsjahr rechne der Chip-Riese mit einem Umsatz von 75 Mrd. USD bei Gewinnen je Aktie von 4,85 USD. Insbesondere im laufenden Quartal hätten sich Analysten mehr erhofft. Zeitgleich knüpfe Intel an schlechte Gewohnheiten an und müsse auch den Start seiner 7nm-Produktion verschieben. Das wecke bei Investoren Erinnerungen an die vergangenen Jahre und lasse die technologische Lücke zu AMD weiter aufreißen, da der Konkurrent bereits Chips in Strukturgrößen von 7nm fertigen lassen könne. Bis zu zwölf Monate solle Intel dem ursprünglichen Plan hinterher sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: