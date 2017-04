Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

34,10 EUR +0,25% (10.04.2017, 14:54)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

36,17 USD +0,39% (10.04.2017, 15:21, vorbörslich)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.

(10.04.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Der Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Nach einem starken zweiten Halbjahr 2016 dürften die März-Quartalszahlen und die Guidance für das PC-Geschäft unter saisonalen Gesichtspunkten überdurchschnittlich gut ausfallen, so die Einschätzung der Analysten von Mizuho Securities USA.Analyst Vijay Rakesh geht von einem stabilen PC-Markt aus, was Intel Corp. Rückenwind geben sollte.In ihrer Intel-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel weiterhin mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 42,00 USD.XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:34,20 EUR +0,65% (10.04.2017, 14:58)