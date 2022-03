Börsenplätze Intel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Aktie von Intel habe in den vergangenen fünf Handelstagen rund zehn Prozent zugelegt und sich damit erneut gegen den seit über einem Jahr andauernden Abwärtstrend gestemmt. Ein wirklicher Befreiungsschlag, der jetzt das Signal zum Kaufen gebe, sei dies jedoch noch nicht.Mit dem Überschreiten der 50-Dollar-Marke vergangenen Donnerstag habe das Chip-Papier nicht nur einen horizontalen Widerstand, sondern auch die 100-Tage-Linie hinter sich gelassen. Den Grund für den charttechnischen Ausbruch habe die Nachricht geliefert, dass NVIDIA darüber nachdenke, künftig auf die Foundry-Dienste von Intel zurückzugreifen.Wenn der wertvollste Chip-Konzern der Welt eine Zusammenarbeit mit seinem direkten Konkurrenten andenke, sei dies durchaus als ein erster Hinweis auf den potenziellen Erfolg von Intels Foundry-Strategie zu werten. Denn die NVIDIA-Überlegungen würden die Bedenken der Anleger, dass die aktuellen TSMC-Kunden und Intel-Wettbewerber als künftige Geschäftspartner von Anfang an wegfallen würden, zumindest teilweise aus der Welt räumen.Es sehe zudem stark danach aus, dass Intel bei seinem Investitionsvorhaben auf die Hilfe der US-Regierung bauen könne. Vergangene Woche sei Intel-CEO Pat Gelsinger in einem Senatsausschuss vorstellig gewesen und setze sich für den Aufbau einer heimischen Halbleiterfertigung ein. Genauer gesagt, habe er bei den Senatoren um ihre Stimme zu einem Gesetz geworben, das rund 50 Milliarden Dollar an Subventionen für die Halbleiterindustrie vorsehe.Viel von der Kursentwicklung hänge nun davon ab, wie stark sich die Foundry-Investitionen auf die Marge auswirken würden und ob Intel seine neuen Kapazitäten auch profitabel anbieten könne. Zudem könnte mittelfristig ein schwächerer Notebook-Markt die operative Entwicklung in den kommenden Quartalen belasten.Langfrist-Investoren, die aktuell bei Intel investiert sind, bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Wer neu einsteigen wolle, sollte abwarten, bis Intel absehbare Erfolge aufweisen könne oder den Sprung über die 200-Tage-Linie geschafft habe. (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link