Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,975 EUR +3,94% (07.12.2021, 20:36)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,42 EUR +5,60% (07.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,895 USD +3,74% (07.12.2021, 20:22)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (07.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Halbleiter-Herstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Chipkonzerns Intel sei am Dienstag in der Spitze um gut 8 Prozent nach oben geklettert. Der Halbleiter-Hersteller wolle seine israelische Tochter Mobileye um die Jahresmitte 2022 herum an die Börse bringen.Intel sehe in dem Börsengang eine Möglichkeit, Mobileye voranzubringen, habe Intel-Chef Pat Gelsinger am Dienstag im TV-Sender CNBC gesagt.Bei dem Börsengang könne Mobileye mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet werden, habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen geschrieben.Mobileye entwickle Technologien zum autonomen Fahren. Ein extrem spannender und wachstumsstarker Markt.Bank of America-Analyst Vivek Arya halte die Börsenpläne für die Tochter Mobileye laut einer vorliegenden Studie zwar grundsätzlich für einen klugen Schritt, um den aktuellen Boom um Autos und Halbleiter auszunutzen. Seine wesentlichen Probleme mit dem Wettbewerb im Kerngeschäft PC und Server löse der Chipkonzern damit aber nicht. Sein Kursziel habe der Experte von 45 auf 50 Dollar angepasst.Auf die anhaltenden Schwierigkeiten der Mutter habe das angekündigte Mobileye-IPO jedoch keinen Einfluss. Um den langfristigen Abwärtstrend zu beenden, brauche es Fortschritte bei der durch den neuen CEO Pat Gelsinger gesetzten Strategie. Erst dann könne das Sentiment nachhaltig drehen.Bis dahin heißt es: abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)