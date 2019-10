XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (16.10.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie interessant - ChartanalyseEinen charttechnisch interessanten Eindruck macht momentan die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Monaten seien die Käufer in dieser um ein Comeback bemüht. Dabei seien die Bullen in ihren Bemühungen immer wieder am Widerstandsbereich bei 53,09 USD ausgebremst worden. Dieser Widerstand sei in den vergangenen Tagen erneut erreicht worden, doch dieses Mal halte sich die Aktie relativ gut. Werde die sich abzeichnende Dreiecksformation im kurz- und mittelfristigen Bild bereits jetzt nach oben verlassen und damit ein neues Kaufsignal generiert?Die Chance für ein solches Kaufsignal sei durchaus vorhanden. Bereits mit der Formation selbst sei ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher. Hinzu komme, dass es mit Blick auf die nächsten Quartalszahlen in der kommenden Woche und der anschließenden Dividendenzahlung ebenfalls spekulative Käufe geben könnte. Sollten 53,09 USD überwunden werden, könnte das Abwärtsgap vom 26. April geschlossen werden. Diesem Ziel folge relativ dicht das Jahreshoch bei 59,59 USD. Mit Verkäufen in Richtung 46 USD wäre hingegen zu rechnen, sollten 49 USD unterschritten werden. Ein kleineres Achtungszeichen liege bereits unterhalb von 51,44 USD vor. (Analyse vom 16.10.2019)