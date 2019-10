Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,53 EUR -0,34% (16.10.2019, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,46 EUR -0,49% (16.10.2019, 16:42)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

52,49 USD -0,30% (16.10.2019, 16:53)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (16.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Instinet:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt David Wong, Analyst vom Investmenthaus Instinet, die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin zu kaufen.Ein verbessertes Investitionsumfeld im Bereich Data Center und die Stärke des PC-Marktes sollten den Quartalsergebnissen von Intel Corp. zugute gekommen sein, sagen die Instinet-Analysten.Der erfolgreiche Hochlauf der 10nm Technologie im kommenden Jahr und ein rechtzeitiger Umstieg auf die 7nm Technologie in der ersten Jahreshälfte 2021 seien für die Intel-Aktie wichtige Faktoren.Analyst David Wong hält am Kursziel für die Intel-Aktie von 65,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: