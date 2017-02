Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

USD 35,21 -0,71% (10.02.2017, 17:33)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





(10.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten N. Quinn Bolton von Needham & Co:N. Quinn Bolton, Analyst beim Investmenthaus Needham & Co, empfiehlt die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf.Die Kapitalmarktveranstaltung von Intel Corp. sei von Optimismus geprägt gewesen. Das Management habe die Highlights von 2016 noch einmal hervorgehoben und die Planungen für 2017 bekräftigt. Außerdem sei davon gesprochen worden wie sich Intel von einem PC-zentrischen Unternehmen zu einer Macht im Bereich Cloud und vernetzte Geräte entwickele.Die Analysten von Needham & Co sehen bei Intel weiterhin einen Wettbewerbsvorsprung. Das Segment Internet der Dinge fokussiere sich auf stark wachsende Bereiche, inklusive ADAS.In ihrer Intel-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 43,00 USD.XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:33,23 EUR -2,64% (10.02.2017, 16:52)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:33,19 EUR -0,17% (10.02.2017, 17:30)