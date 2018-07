Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (10.07.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des US-Halbleiterherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) zu halten.Stand Mitte Juni hätten zahlreiche Marktforschungsinstitute ihre Prognosen für den globalen Halbleitermarkt nach oben geschraubt. Nach einem guten Q1 und ersten auswertbaren Q2-Daten gehe WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) für das Gesamtjahr von einem Marktwachstum von +12,4% nach zuvor +9,5% aus, Gartner prognostiziere nunmehr +11,8% (zuvor: +7,5%). Allerdings würden durch den Konfrontationskurs der USA mit China Turbulenzen für Halbleiterhersteller drohen. Strafzölle auf Zwischenerzeugnisse könnten in einer Negativspirale höhere Kosten für US-Unternehmen und höhere Preise für Verbraucher verursachen.In einem Patentstreit zwischen dem taiwanesischen Halbleiterproduzenten UMC und dem US-Hersteller Micron habe ein chinesisches Gericht einen einstweiligen Verkaufsstopp für 26 DRAM- und NAND-Speicherprodukte der Amerikaner angeordnet. Dies habe ebenfalls auf das Sentiment bei Halbleiter-Titeln, u.a. bei Siltronic und Infineon gedrückt.Intel müsse zudem den überraschenden Abgang von CEO Krzanich verkraften. Krzanich habe seinen Posten wegen eines groben Verstoßes gegen interne Verhaltensrichtlinien geräumt. Als Zwischenlösung agiere Finanzvorstand Bob Swan als Interims-CEO.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Intel-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute USD 54,00. (Analyse vom 10.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei "Intel Corp.": Keine vorhanden.