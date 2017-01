Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Wells Fargo Advisors:Aktienanalyst David Wong vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors hält im Hinblick auf die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) laut einer Aktienanalyse an seiner Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung fest.Die Analysten von Wells Fargo Advisors sind der Auffassung, dass das stärkere Wachstum im Data Center-Segment, angetrieben durch aufstrebende Computing-Bereiche wie künstliche Intelligenz, den Fokus der Investoren auf das langfristige Wachstum und die Profitabilität lenken werde.Der Nutzen der in 2016 begonnenen signifikanten Restrukturierungsmaßnahmen sollte sich in höheren operativen Margen und einem sprunghaften EPS-Anstieg niederschlagen, so die Einschätzung von Analyst David Wong.Die Intel-Aktie bleibe ein Top Pick.Börsenplätze Intel-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Intel-Aktie:35,23 EUR +0,39% (03.01.2017, 15:04)