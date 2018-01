Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,0469 USD +1,29% (11.01.2018, 16:03)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (11.01.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie: Negativnachrichten hinterlassen Spuren - AktienanalyseEin Bericht über fehlerhafte Chips von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) hat den Aktienkurs des Tech-Schwergewichts schwer belastet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Einem Bericht der Website "The Register" zufolge seien PC-Prozessoren von Intel fehlerhaft und würden möglicherweise den Zugriff von Hackern auf geschützte Daten wie Passwörter erlauben. Demzufolge sollten sämtliche PC mit Intel-Chips der vergangenen zehn Jahre betroffen sein. Der Investmentbank Bernstein zufolge sei die Schwachstelle bei den Komponenten der Tech-Community bereits seit einigen Monaten bekannt gewesen. Die Investmentbranche sei aber erst mit dem genannten Bericht darauf aufmerksam geworden. Pikant in diesem Zusammenhang: Intel-Konzernchef Brian Krzanich habe noch Ende November 2017 ein millionenschweres Aktienpaket abgestoßen. Die von Forschern entdeckte Sicherheitslücke sei Intel jedoch bereits seit dem Sommer bekannt gewesen.Inzwischen sei etwas Beruhigung eingekehrt. Denn Intel und seine Softwarepartner würden scheinbar deutliche Fortschritte bei ihren Bemühungen machen, die massive Sicherheitslücke in Computerchips zu stopfen. Das Unternehmen habe inzwischen Updates für alle Intelbasierten Systeme entwickelt, habe Intel mitgeteilt.Börsenplätze Intel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:35,80 EUR -0,56% (11.01.2018, 15:58)