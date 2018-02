Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (01.02.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie: Massive Sicherheitsprobleme - AktienanalyseVor drei Wochen hatten wir über die massiven Sicherheitsprobleme bei Intel-Chips (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) berichtet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Durch die Sicherheitslücken könnten möglicherweise Hackern in fremde Computer eindringen und auf geschützte Daten wie Passwörter zugreifen. Die Ereignisse hätten den Aufwärtstrend der Aktie erst einmal gestoppt. "Allerdings ist noch unklar, inwieweit sich der Vertrauensverlust in den Zahlen niederschlagen wird", hätten die Experten damals gefolgert. Auch nach Vorlage der Daten zu Umsatz und Gewinn für das Schlussviertel 2017 herrsche hierüber noch immer Verunsicherung, da die Berichte über die fehlerhaften Chips erst nach Ende des Berichtszeitraums aufgetaucht seien.Die Zahlen könnten sich sehen lassen: Der Chiphersteller habe dank starken Wachstums im Geschäft mit Datenzentren sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr 2017 Rekorderlöse verbucht. In den drei Monaten bis Ende Dezember sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um vier Prozent auf 17,1 Mrd. Dollar gestiegen. Trotz des deutlichen Anstiegs sei unterm Strich ein Verlust von 687 Mio. Dollar angefallen. Der Grund: Die US-Steuerreform habe eine einmalige Abschreibung von 5,4 Mrd. Dollar verursacht, insbesondere weil Abgaben auf im Ausland geparktes Vermögen fällig würden. Im Vorjahreszeitraum habe die Gesellschaft noch ein Überschuss von 3,6 Mrd. Dollar erzielt.Mit einem zuversichtlichen Ausblick habe der Konzern unterstrichen, dass er keine schweren finanziellen Folgen durch das Sicherheitsproblem bei seinen Chips erwarte. Intel habe einen deutlichen Umsatzanstieg auf 65 Mrd. Dollar und ein kräftiges Gewinnplus in Aussicht gestellt. Anleger sollten dennoch auf der sicheren Seite bleiben, zumal Intel bislang noch keine umfassende Lösung für das Problem geliefert hat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2018)