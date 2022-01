Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (19.01.2022/ac/a/n)



Der US-Titel habe in den vergangenen Wochen entgegen der Schwäche des Gesamtmarktes eine starke Erholungsbewegung abgeliefert. Aktuelle Berichte zur Entwicklung eines Bitcoin-Mining-Chips könnten der Intel-Aktie nun weiteren Auftrieb liefern.Wie das Online-Magazin "Tom's Hardware" am Dienstag berichtet habe, plane Intel auf der Branchenkonferenz "ISSCC 2022" einen eigenen hocheffizienten Bitcoin-ASIC für das Mining von Kryptowährungen vorzustellen. Die "Solid-State Circuits Conference" finde zwischen dem 20. und dem 24. Februar statt.ASICs (application-specific integrated circuit) seien dabei Halbleiter, die speziell für eine Aufgabe designt würden - also z.B. für die Anwendung der kryptologischen Hashfunktion SHA-256, um beim Bitcoin-Mining mit der Ausschüttung von neuen Coins belohnt zu werden. Intel würde damit in Konkurrenz zu den ASIC-Minern (Antminer) vom chinesischen Marktführer Bitmain treten.Doch nicht nur mithilfe der ASICs wolle sich Intel ein Stück vom Mining-Kuchen sichern - auch die neuen Arc-Grafikkarten würden ohne eine Mining-Bremse veröffentlicht. Die GPU dürfte zwar nicht an die Hashpower von NVIDIA- oder AMD-Karten heranreichen, doch Intel-Grafikchef Raja Koduri habe in einem vom US-Konzern selbst veröffentlichten Interview bereits angedeutet, dass in nicht allzu ferner Zukunft in diesem Bereich neue Hardware erwartet werden könne.News zu Neuentwicklungen wie den ASIC-Chips und der Start der Arc-Grafikkarten würden für ein positives Grundrauschen sorgen und würden die Foundry-Problematik etwas in den Hintergrund treten lassen.Anleger lassen in der Erholungsbewegung ihre Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2022)