Bonn (www.aktiencheck.de) - Große europäische Mineralölkonzerne, die Öl sowohl fördern als auch veredeln und vertreiben, haben im dritten Quartal die Analystenerwartungen beim operativen Gewinn um 45 Prozent übertroffen, so die Analysten von Postbank Research.



Trotz niedriger Öl- und Gaspreise, der coronavirusbedingt schwachen Nachfrage und Wirbelstürmen im Golf von Mexiko habe der freie Cashflow 50 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre gelegen. Offensichtlich trage der Transformationsprozess, in dem sich die Branche seit 2015 befinde, zusehends Früchte. Kapitaldisziplin, Digitalisierung und der Vorstoß in erneuerbare Energien hätten dafür gesorgt, dass die Unternehmen inzwischen wesentlich kostengünstiger operieren könnten. Um Kosten und Dividenden zu decken, würden sie nur noch einen Brent-Preis von 40 Dollar je Fass benötigen - in der Vergangenheit seien es bis zu 140 Dollar gewesen. Der Sektor sei äußerst günstig bewertet und weise eine Dividendenrendite von über neun Prozent auf. Als Auslöser für nachhaltige Kursgewinne bedürfe es jedoch deutlich mehr Konjunkturoptimismus und zumindest leicht steigender Ölpreise. (05.11.2020/ac/a/m)



