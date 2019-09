Börsenplätze Insulet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Insulet-Aktie:

151,24 Euro +1,10% (25.09.2019, 14:13)



Nasdaq-Aktienkurs Insulet-Aktie:

164,52 USD +3,80% (24.09.2019)



ISIN Insulet-Aktie:

US45784P1012



WKN Insulet-Aktie:

A0MQX8



Ticker-Symbol Insulet-Aktie Deutschland:

GOV



Ticker-Symbol Insulet-Aktie Nasdaq:

PODD



Kurzprofil Insulet Corporation:



Insulet Corporation (ISIN: US45784P1012, WKN: A0MQX8, Ticker-Symbol: GOV, NASDAQ Ticker-Symbol: PODD) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb des OmniPod Insulin Management Systems (OmniPod System), einem Insulinverabreichungssystem für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes. Das Omnipod-System verfügt über ein selbstklebendes, schlauchloses Einweg-Omnipod-Gerät, das etwa drei Tage am Körper getragen wird, und seinen drahtlosen Begleiter, den tragbaren Personal Diabetes Manager (PDM).



Das Omnipod System verfügt über zwei diskrete Geräte, die auf eine sperrige Pumpe, Schläuche und ein separates Blutzuckermessgerät verzichten, für eine nahezu schmerzfreie automatische Kanüleneinführung sorgen, drahtlos kommunizieren und ein Blutzuckermessgerät integrieren. Das Omnipod-System ist ein diskretes zweiteiliges Design, das Omnipod-Gerät (Pod) und das PDM, das die Notwendigkeit von externen Schläuchen, die bei herkömmlichen Pumpen erforderlich sind, eliminiert. Der Pod ist ein selbstklebendes Gerät, das der Patient mit Insulin füllt und direkt am Körper trägt. (25.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Insulet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Insulet Corp. (ISIN: US45784P1012, WKN: A0MQX8, Ticker-Symbol: GOV, NASDAQ Ticker-Symbol: PODD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Allein in den USA seien bei über 30 Millionen Bürgern Diabetes diagnostiziert worden, darunter mehr als eine Million Menschen mit Diabetes Typ 1, die ständige Blutzuckerüberwachung und eine regelmäßige Insulindosierung benötigen würden. Der Markt sei damit riesig.Bislang hätten Typ-1-Patienten mehrmals täglich mit Insulinmarkern ihren Wert messen und dementsprechend sich Insulin injizieren müssen, um die Krankheit zu kontrollieren. Immer mehr Menschen seien deswegen zu kontinuierlichen Glukosemonitoren und zu Insulinpumpen gewechselt, um eine stetige Kontrolle zu haben.Das Unternehmen Insulet habe für diese Diabetespatienten ein überzeugendes Hilfsmittel. Die Insulinpumpe von Insulet, Ominpod, sei die einzige schlauchlose Alternative, die den Patienten am Markt zur Verfügung stehe. Omnipod-Anwender würden das 72 Stunden lang haltende Gerät einfach auf ihre Haut auftragen und dann die Dosierung über ein separates Handgerät steuern.Im zweiten Quartal habe die zunehmende Einführung von Omnipod zu einem Insulet-Umsatz von 177,1 Millionen Dollar geführt, was einem Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche. Der Umsatz von Omnipod habe dabei 160,8 Millionen Dollar betragen.Darüber hinaus entwickle das Unternehmen sein automatisiertes Insulinsystem Horizon weiter, das Insulin automatisch dosiere, um die Patienten kontinuierlich in ihrem gewünschten Blutzuckerspiegel zu halten. Die Einführung von Horizon sei für Ende 2020 geplant, nachdem die klinischen Studien abgeschlossen seien.Seit Jahresbeginn habe sich die Notierung bereits mehr als verdoppeln können. Gelinge es der Aktie das Jahreshoch im Bereich von 170 Dollar zu überwinden, dürften weitere Anleger zugreifen. Insulet ist damit ein potenzieller Kaufkandidat, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link