Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

4,188 EUR +4,39% (17.12.2020, 15:58)



NASDAQ-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

5,11 USD +4,71% (17.12.2020, 15:40)



ISIN InflaRx-Aktie:

NL0012661870



WKN InflaRx-Aktie:

A2H7A5



Ticker-Symbol InflaRx-Aktie Deutschland:

IF0



Nasdaq Ticker-Symbol InflaRx-Aktie:

IFRX



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.com. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Die Fortschritte in der Corona-Impfstoffforschung würden für Optimismus in der Corona-Krise sorgen. Nach wie vor sei es aber nicht gelungen, ein Corona-Medikament zur Behandlung von schweren und mittelschweren Verläufen zu finden, um Menschenleben zu retten und die Intensivstationen zu entlasten. Auch hier gebe es einige Hoffnungsträger aus Deutschland, darunter zwei Kandidaten von InflaRx und Immunic.Anders als bei den Impfstoffherstellern wie BioNTech oder CureVac fehle den Unternehmen die finanzielle Unterstützung aus Berlin. Um den Druck zu erhöhen, hätten sich mit InflaRx, Immunic, Atriva Therapeutics und AiCuris vier mittelständische Unternehmen im Rahmen der Initiative BEAT-COV (Biotech Emergency Alliance for Therapies against Covid-19) zusammengeschlossen."Wir fordern eine Unterstützung, um Medikamente kurzfristig Ärzten und Patienten zur Verfügung stellen zu können. Aufgrund der Dringlichkeit müssen kostenintensive Entwicklungsstufen nicht sukzessive, sondern parallel durchgeführt werden, was das finanzielle Risiko für die Biotechnologiefirmen signifikant erhöht", heiße es auf der Homepage von BEAT-COV. "Eine Förderung des Staates reduziert die bisher eingegangenen finanziellen Risiken der mittelständischen Biotechnologieunternehmen bei Entwicklung und Aufbau der Produktion."Von einer finanziellen Unterstützung könnten die Aktien von Immunic und InflaRx profitieren. Beide Werte seien aber hochspekulativ und würden sich nur für risikobewusste Anleger eignen, die die beiden Biotech-Titel dem Depot beimischen könnten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link