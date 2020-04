Auch sehr fest habe sich die Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+6,4%) gezeigt, nachdem aus China - dem größten Automarkt der Welt - positive Daten gekommen seien und man sich dort leicht besser als der Gesamtmarkt habe entwickeln können.



Angesichts der Hoffnung auf das Mittel Remdesivir zur Behandlung der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 seien die Aktien von Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) um 9,7% nach oben gesprungen.



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) (+2,6%) habe ergebnisseitig positiv überrascht, zudem erwarte der Konzern trotz der Corona-Krise weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum und halte an seiner Gewinnprognose für das bis Ende Juni laufende Gesamtjahr fest.



Heute würden in den USA Halliburton (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) (vorbörslich) und IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) (nachbörslich) ihre Quartalszahlen berichten. In Europa erwarte man die Q1-Zahlen von Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF). (20.04.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+14,7%) haussierte am Freitag, nachdem der Flugzeugbauer bekanntgegeben hatte seine Produktion nach dreiwöchiger Unterbrechung ab heute Montag schrittweise wieder aufzunehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Top-Performer im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) (+6,6%) gewesen, ein Profiteur von der deutlich besseren Stimmung im Halbleiterbereich, nachdem TSMC sein massives Investitionsprogramm für 2020 trotz COVID-19-Pandemie etwas überraschend bestätigt habe, zudem das Wachstum in Q1 (+42%) sowie der Q2-Umsatzausblick (+30%) der Taiwanesen habe überzeugen können.