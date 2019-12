Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,646 EUR +1,99% (06.12.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,676 EUR +1,88% (06.12.2019, 10:03)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im Zollstreit zwischen den USA und China überwiege wieder die Zuversicht. Nach US-Präsident Donald Trump habe sich nun auch Chinas Handelsministerium positiv zum Verlauf der Gespräche geäußert. Das dürfte auch nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbeigehen, die weiter in Schlagdistanz zur charttechnisch wichtigen 20-Euro-Marke notiere.Die ermutigenden Stimmen würden sich mehren: US-Präsident Trump habe erklärt, dass sich die Verhandlungen mit China in die richtige Richtung bewegt hätten. Die Gespräche über ein Phase-1-Deal kämen gut voran, habe ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums Gao Feng im Anschluss nachgelegt."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Der Kursverlauf der Infineon-Aktie dürfte kurzfristig vor allem durch Neuigkeiten rund um den Zollstreit, Meldungen der Wettbewerber und Analystenstimmen beeinflusst werden. Aus allen Richtungen seien zuletzt positive Impulse gekommen. Zudem werde in Kürze noch grünes Licht von der US-Wettbewerbsbehörden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor erwartet. Über mögliche positive Auswirkungen und Effekte der Übernahme habe "Der Aktionär" bereits mehrfach berichtet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: