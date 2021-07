Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,10 EUR +0,18% (01.07.2021, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,845 EUR +0,07% (01.07.2021, 09:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aufwärtsbewegung der Infineon-Aktie sei intakt. Das Jahreshoch bleibe in Schlagdistanz. Zusätzliche Impulse für den heimischen Chiphersteller könnte es durch die Zahlen von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) geben. Der weltweit größte Chiphersteller habe gestern Abend mit seinen Q3-Daten die Erwartungen übertroffen.Wegen des Trends zum Homeoffice in der Coronakrise sei der Bedarf an Speicherchips in Datenzentren weiter deutlich gestiegen. Der Umsatz von Micron Technology sei im dritten Quartal verglichen mit dem selben Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 7,42 Milliarden Dollar gestiegen. Den Gewinn ohne Sonderposten habe der US-Chiphersteller auf 1,88 Dollar je Aktie beziffert, was über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten von 1,72 Dollar je Anteilsschein gelegen habe. Für das vierte Quartal rechne das Unternehmen mit Erlösen von 8,2 Milliarden Dollar plus oder minus 200 Millionen Dollar. Die durchschnittlichen Schätzungen der Experten hätten nur rund 7,87 Milliarden Dollar betragen. Die Aktie notiere nachbörslich dennoch leicht im Minus.Frische Zahlen von Infineon gebe es offiziell erst am 3. August. Im laufenden dritten Quartal erwarte der Chipriese einen Umsatz zwischen 2,6 und 2,9 Milliarden Euro (Q2: +3,0 Prozent auf 2,7 Milliarden). Bestehende Liefereinschränkungen würden das Umsatzwachstum aber etwas belasten. Die Segmentergebnis-Marge werde dennoch bei 18 Prozent gesehen.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: