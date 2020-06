Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe trotz aktueller coronabedingter Schwierigkeiten durchaus gute mittel- und langfristige Perspektiven. Diese Meinung würden auch renommierte Analystenhäuser vertreten. Nachdem sich gestern J.P. Morgan mit einem optimistischen Kommentar zum bayerischen Chiphersteller positioniert habe, komme nun von der Commerzbank eine weitere positive Experten-Stimme. Die Aktie könne davon allerdings nicht nennenswert profitieren.Die Analysten der Commerzbank hätten das Kursziel für Infineon von 19 auf 25 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Ein Austausch mit dem Finanzvorstand des Halbleiterherstellers sei positiv ausgefallen. Weiterhin heiße es in der Studie, dass das dritte Quartal den Boden markieren dürfte und die Ergebnisse sich im kommenden Geschäftsjahr verbessern sollten.Der Optimismus speise sich aus der Tatsache, dass Chips im Grunde in (fast) allen Bereichen des Lebens eine tragende Rolle spielen würden. Es gebe immer wieder neue Entwicklungen und Trends, für die das Produkt "Chip" einfach existenziell notwendig sei. Gerade der viel zitierte Trend zur Elektromobilität sollte Infineon in die Karten spielen: Experten jedenfalls würden das bayerische Unternehmen als großen Profiteur sehen.Die Aktie zähle zumindest am heutigen Handelstag nicht zu den großen Gewinnen. Sie pendle im Bereich der 20,50-Euro-Marke. Sollte diese nachhaltig geknackt werden, könnte das Jahreshoch von Anfang Juni bei 21,78 Euro schnell fallen.Investierte Anleger bleiben dabei, setzen aber unbedingt einen Stopp-Loss-Kurs bei 16,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2020)Mit Material von dpa-AFX