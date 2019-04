Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die weltweite Nachfrage in der Chipbranche sei im vierten Quartal 2018 und zu Beginn des neuen Jahres spürbar zurückgegangen. Das habe zuletzt auch Infineon zu spüren bekommen, zu dessen Hauptkunden die Autoindustrie gehöre. Es gebe aber eine Reihe von Gründen, warum sich das Blatt im Laufe des Jahres wenden könnte. Die Chance wachse, dass die Infineon-Aktie ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzen werde.Am 7. Mai gewähre der deutsche Chiphersteller einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018/19. Diese sollten keine größeren Überraschungen beinhalten. Kurzfristig könnte die Infineon-Aktie im Vorfeld der Zahlen weiter Kurs auf 22 Euro nehmen. Passend dazu dürfte es im Vorfeld noch die eine oder andere (positive) Analystenstimme geben. Auf Jahressicht seien weiter steigende Kurse in Richtung 25 Euro zu erwarten - v.a., wenn alle potenziellen Impulsgeber Realität würden, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:20,98 EUR -0,07% (30.04.2019, 13:58)