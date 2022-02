Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Seine letzte Hauptversammlung als Infineon-Chef sei für Reinhard Ploss gestern zur Ehrenrunde geworden. Sowohl Aktionärsvertreter als auch Aufsichtsrat hätten dem Vorstandsvorsitzenden, der Ende März die Führung abgebe, ihren Respekt gezollt. Ploss falle der Abschied nicht leicht. Man habe gemeinsam schwierige Zeiten gemeistert. "Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Jahren geschaffen und bewegt haben."Fast zehn Jahre habe Reinhard Ploss als Vorstandsvorsitzender das Sagen bei Infineon gehabt. Der CEO habe den einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Big Deals inklusive. Nach der von den US-Behörden untersagten Akquisition von Wolfspeed habe der Konzernchef die 9-Milliarden-Euro-Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor eingefädelt. Der Aktienkurs habe sich in seiner Ära mehr als versiebenfacht. Dass der Konzern heute "hervorragend" dastehe, sei ganz wesentlich das persönliche Verdienst von Ploss, habe Aufsichtsratschef Wolfgang Eder auf der Hauptversammlung betont.Auch Aktionärsvertreterin Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) sei voll des Lobs für den Manager gewesen. Dieser habe aus einem Unternehmen, dessen Aktie einst unter einem Euro gelegen habe, einen stabilen Konzern gemacht und es "wie ein guter Spürhund" durch die Wellenbewegungen des Marktes geführt. Sie werde seine Erklärungen der Infineon-Produkte vermissen.Markus Golinski von Union Investment habe den "strategischen Weitblick" gepriesen. Ploss übergebe ein Unternehmen "mit sehr guten Wachstumsaussichten" an seinen Nachfolger Jochen Hanebeck. Der studierte Elektrotechnik-Ingenieur Hanebeck sei seit 2016 im Vorstand und sei seitdem als Produktvorstand (COO) bei allen Entscheidungen involviert gewesen. Hanebeck werde sicher seine persönlichen Akzente setzen, um den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen.Zum Vergleich: Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 solle der Umsatz bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (zuvor 1,20) 13 Milliarden Euro erreichen. Infineon erziele rund zwei Drittel seiner Erlöse in Dollar. Die operative Marge solle auf 22 Prozent (Vorjahr: 18,7 Prozent) steigen.Der Wechsel an der Infineon-Spitze stehe angesichts der guten Position des Chipherstellers unter dem Vorzeichen der Kontinuität. Ein Ende der Wachstumsstory sei noch nicht in Sicht. Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Der Konzern sollte daher auch die Lieferkettenprobleme ganz gut managen können.Anleger sollten sich von der jüngsten Kursentwicklung nicht aus der Ruhe bringen lassen - heute notiert die Aktie 0,27 Euro ex Dividende - und auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte und Nachfolger Hanebeck setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2022)Mit Material von dpa-AFX