Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

30,855 EUR +2,46% (22.03.2022, 17:43)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

30,68 EUR +1,59% (22.03.2022, 17:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (22.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In Deutschland sei in diesen Tagen ein regelrechter Run auf Solaranlagen ausgebrochen, wie Solar-Händler bestätigen würden. Luxusproblem vieler Hersteller: Es werde mehr geordert, als geliefert werden könne - was auch am weltweiten Chipengpass liege. Die Experten hätten mit SMA-Solar-SiC-Partner Infineon über die Situation gesprochen."SMA Solar ist ein guter Partner und Kunde von uns. Infineon bietet diesem und auch anderen Herstellern wie Fronius eine breite Palette an Lösungen für Solarwechselrichter an", so der Marktführer für Leistungselektronik im Gespräch mit dem "Aktionär" Hot Stock Report. Die verstärk von SMA Solar eingesetzte SiC-Technologie habe dabei "viele Vorteile."Wichtige Frage: Wann löse sich der Chip-Engpass auf? Klare Antwort des Infineon-Sprechers: "Leistungshalbleiter für Inverter fertigen wir hauptsächlich in-House, was die Lieferketten für uns auch besser planbar macht. Dank unserer klugen Investitionsentscheidung zum Aufbau neuer Kapazitäten sind wir zuversichtlich, dass sich bis Ende des Jahres die Liefersituation bei Leistungshalbleitern und damit auch im Bereich PV wieder deutlich entspannt."Die SiC-Technologie habe für Elektroautos und auch Solaranlagen entscheidende Vorteile: Dank vielfach gesteigerter Schaltgeschwindigkeiten und Effizienz würden sich Transformatoren und Gehäuse kleiner dimensionieren lassen - und damit Systemkosten sparen.SMA Solar und SolarEdge (+670 Prozent seit 2019) seien Teil des grünen Depot 2030. (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link