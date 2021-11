Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach einem ersten Stabilisierungsversuch seien die Covid-19 Sorgen wieder zurück. DAX und Co stünden vor einem erneuten Test der vor allem psychologisch wichtigen 15.000 Punkte-Marke. Auch die Infineon-Aktie könne sich diesem Umfeld nicht entziehen. Eine kleinere Übernahme in Aisen und der letzte Woche zum 1. April 2022 angekündigte Wechsel auf dem Chefsessel würden zu Randerscheinungen.Syntronixs Asia werde Teil von Infineon. Das in Malaysia ansässiges Galvanik-Unternehmen sei 2006 gegründet worden und sei seit 2009 ein wichtiger Zulieferbetrieb für Infineon. Das Unternehmen habe derzeit mehr als 500 Beschäftigte und sei spezialisiert auf Präzisionsgalvanik, ein Schlüsselprozess bei der Montage von Halbleitern. Hierdurch könne Infineon die hohe Qualität und Beständigkeit seiner Produkte gewährleisten.Einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef Reinhard Ploss habe der Konzern bereits letzte Woche gemeldet. Der bisherige Chef des Tagesgeschäfts, Jochen Hanebeck, werde zum 1. April 2022 neuer Vorstandsvorsitzender. Die Schweizer Großbank UBS habe Infineon mit Blick auf den Führungswechsel auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Ernennung des bisherigen Tagesgeschäfts-Chefs zum Nachfolger von Ploss sollte zu keinen großen strategischen Veränderungen führen, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Der Branchenveteran sei schließlich bei Infineon schon seit 1994 tätig und seit 2016 Mitglied im Vorstand."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Der Ploss-Nachfolger dürfte den Konzern weiter in eine erfolgreiche Zukunft führen. Der Zukauf sollte nicht überbewertet werden. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die Sorgen vor der Ausbreitung und den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Variante Omikron dürften die Aktie vorerst aber weiter belasten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link