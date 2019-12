Börsenplätze Infineon-Aktie:



19,10 EUR -1,53% (02.12.2019, 16:43)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem dynamischen November, drohe den Bullen bei Infineon im Dezember die Kraft auszugehen. Aus charttechnischer Sicht scheine die DAX-Aktie vorerst eine Verschnaufpause einzulegen. Die Handelsmarken der anstehenden Konsolidierungsphase seien dabei klar definiert - auch wenn das Marktumfeld wieder rauer werde.Vom 8. Oktober bis zum 12. November habe die Infineon-Aktie satte 30 Prozent an Wert zugelegt. Knapp unter der 20-Euro-Marke habe die Aufwärtsbewegung geendet. Mit dem zeitgleich vorgelegten Geschäftsbericht für 2019/20 habe Vorstand Reinhard Ploss beim Ausblick auf das neue Geschäftsjahr auf die Euphoriebremse getreten: "Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung", so der Konzernchef. Eine Erholung erwarte Ploss nicht vor der zweiten Jahreshälfte. Ungeachtet dessen wolle Infineon im Gesamtjahr beim Umsatz um rund fünf Prozent wachsen.Grund zur Sorge bestehe für investierte Anleger vorerst nicht. Derzeit deute noch vieles auf eine Konsolidierung auf hohem Niveau hin. Die Begrenzung Seitwärtsrange sei definiert: Nach oben deckle der Widerstand bei 20 Euro, nach unten sorge die Unterstützung bei 18,50 Euro für erste Unterstützung.Solange die Infineon-Aktie in dieser Range verharrt, heißt es für Anleger: Ruhe bewahren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link