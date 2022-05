Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,775 EUR -1,56% (02.05.2022, 12:57)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,80 EUR -2,37% (02.05.2022, 12:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (02.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach dem Vorstandswechsel vor vier Wochen verliere Infineon seinen bisherigen Vertriebsvorstand Helmut Gassel. Ein Nachfolger aus den eigenen Reihen sei bereits gefunden worden: Neuer Vertriebsvorstand werde der Österreicher Andreas Urschitz, derzeit Leiter des Bereichs "Power & Sensor Systems". Größere Auswirkungen auf Ausrichtung und Kursverlauf habe die Personalie aber nicht.Der 1964 geborene Gassel verlasse den Konzern Ende Mai auf eigenen Wunsch. Der Aufsichtsrat habe dieser Bitte "mit großem Bedauern" bereits zugestimmt. Der Manager sei als ein möglicher Nachfolger des früheren Infineon-Vorstandschefs Reinhard Ploss gehandelt worden. Der Aufsichtsrat habe jedoch den seit 2016 für das Tagesgeschäft verantwortlichen Vorstand Joachim Hanebeck auf den Chefsessel befördert. Hanebeck amtiere seit dem 1. April.Der nächste wichtige Termin bei Infineon stehe vor der Tür: Der heimische Chipriese gewähre am 9. Mai einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung, also auf das abgelaufene zweite Quartal des Fiskaljahres 2021/22. Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 werde ein Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro (Q1: 3,159 Milliarden Euro) erwartet. Die Segmentergebnis-Marge werde dabei voraussichtlich etwa 22 Prozent (Q1: 22,7 Prozent) betragen.Das Umfeld für Technologiewerte sei derzeit alles andere als gut. Die sich abzeichnende Zinswende habe seit Jahresbeginn einen Wechsel weg von hoch bewerteten Wachstumstiteln zu günstigeren Value-Aktien eingeläutet. Mit dem Rücksetzer im ersten Quartal dürfte bei der Infineon-Aktie bereits einiges an Zins-Gegenwind eingepreist worden sein. Der starke Dollar spiele dem Konzern in die Karten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link