Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,28 EUR -0,77% (21.10.2021, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,62 EUR -0,63% (20.10.2021, 17:42)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (21.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Kapitalmarkttag von Infineon sei ein voller Erfolg gewesen. Vorstand Reinhard Ploss und sein Team hätten einen guten Eindruck hinterlassen und gezeigt, dass der Halbleiterhersteller bereit für die Herausforderungen der Zukunft sei. Analysten sähen für die Aktie daher Luft nach oben. Verkaufsempfehlungen? Fehlanzeige! Aus charttechnischer Sicht arbeite die Aktie einmal mehr an einem frischen Kaufsignal.24 von 30 Analysten würden bei Infineon den Daumen heben und zum Kauf der Aktie raten. Die restlichen sechs Experten stünden dem Titel neutral gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel laute aktuell 42 Euro.Seit Jahresbeginn stehe für die Aktie ein Plus von 20 Prozent zu Buche. Im Tief habe die Aktie Mitte Mai zwischenzeitlich mal nur knapp über der 30 bei 30,40 Euro notiert. Das Verlaufshoch sei am 15. September bei 38,50 Euro markiert worden.Großen Anteil daran habe Vorstand Dr. Reinhard Ploss. Er kenne den Konzern wie kaum ein anderer. Bereits 1986 habe Ploss seine Karriere bei Infineon gestartet, damals noch unter der Siemens -Flagge. Zur Jahrtausendwende habe der promovierte Prozessingenieur die Leitung der Autosparte übernommen. 2007 sei er in den Vorstand berufen worden. Mittlerweile seit neun Jahren stehe er diesem vor.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die Aktie sollte daher weiter Kurs auf die Analystenziele nehmen. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 38-Euro-Marke würde das passende Kaufsignal generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link