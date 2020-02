Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,615 EUR -3,16% (18.02.2020, 09:03)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,22 EUR (17.02.2020)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am kommenden Donnerstag stehe die Hauptversammlung von Infineon an. Der Chipriese wolle eine stabile Dividende ausschütten. Die Aktie habe sich in den letzten Wochen ebenfalls extrem stabil gezeigt. Zwei Tage vor dem Aktionärstreffen stehe der Aufwärtstrend vor einer Bewährungsprobe. Die Umsatzwarnung von Apple wegen des Coronavirus sorge für Unsicherheit in der gesamten Branche.Am 20. Februar finde die Infineon-Hauptversammlung im Internationalen Congress Center München statt. Vorstand Reinhard Ploss werde bei seiner Rede von einem anstrengenden Jahr mit vielen weltweiten Krisenherden und Herausforderungen sprechen, die der Konzern insgesamt recht gut gemeistert habe. Beim Ausblick dürfte er erneut das gut diversifizierte Geschäft hervorheben, das für einen robusten Jahresbeginn gesorgt habe.In Summe werde Ploss aber auch vor den anwesenden Aktionären eine breite Erholung der Nachfrage nicht vor der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres - also ab April 2020 - in Aussicht stellen - und dabei auf mögliche Auswirkungen des Coronavirus eingehen.Hintergrund: In Wuhan habe Infineon einen Vertriebsstandort. Die Aktivitäten in der Region, wo das Virus erstmals aufgetreten sei, seien dem Vernehmen zwar deutlich runter gefahren worden. Dennoch sei mit den Zahlen am 5. Februar die Jahresprognose bestätigt worden. Infineon erwarte für sein bisheriges Geschäft bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,13 weiterhin einen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr von fünf Prozent plus oder minus zwei Prozentpunkte bei einer Segmentergebnis-Marge von etwa 16 Prozent im Mittelpunkt der Umsatzprognose. Der Konzern habe damals aber bereits eingeschränkt: "Diese Prognose steht unter der Annahme, dass der Ausbruch des Coronavirus keine signifikante negative Wirkung auf die Entwicklung unseres Geschäfts im Geschäftsjahr 2020 hat."Als Dividende 2020 für das Geschäftsjahr 2018/19 (1. Oktober 2018 bis 30. September 2019) würden Vorstand und Aufsichtsrat von Infineon 0,27 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen. Daraus resultiere Stand heute eine Rendite 1,3 Prozent. Die Dividende werde am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 25. Februar an die Depotbanken ausgezahlt werden.Die Infineon-Aktie starte deutlich schwächer in Tag. Der Aufwärtstrend sei aber weiter intakt. Eine erste charttechnische Unterstützungszone warte im Bereich um 19,50 Euro.Anleger sollten vorerst Ruhe bewahren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2020)