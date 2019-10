Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,388 EUR +1,19% (11.10.2019, 09:17)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,348 EUR +1,54% (11.10.2019, 09:32)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Kurzfristig leide Infineon zwar unter den branchenüblichen Problemen. Mittelfristig dürfte es dem Konzern jedoch gelingen, die Wettbewerber hinter sich zu lassen. Mit dazu beitragen werde die Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor. Analysten würden nach einem Investoren-Call zur Autosparte die Kursziele senken, würden in Summe aber unverändert bullish bleiben.Nach Jahren mit Wachstum aus eigener Kraft habe Infineon im Juni angekündigt, für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen. Die Finanzierung stehe. Nach dem Zukauf würde der DAX-Konzern die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt werden, mit denen schon jetzt die Hälfte des Gesamtumsatzes generiert werde."Mit der Transaktion können wir unseren Kunden das umfassendste Portfolio für die Verbindung der realen mit der digitalen Welt anbieten. Damit erschließen wir große zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge", so Vorstand Reinhard Ploss. Außerdem mache diese Transaktion das Geschäftsmodell noch robuster. Schon jetzt bediene der Konzern mit seiner Technologie für assistiertes und elektrisches Fahren Felder, die andere Wettbewerber nicht so stark ansteuern würden.Würden die US-Wettbewerbsbehörden zustimmen, solle der Zukauf bis Anfang 2020 abgeschlossen sein. Der Konzern erwarte im Anschluss erste Kostensynergien. Die volle Wirkung in Höhe von 180 Millionen Euro solle sich ab 2022 entfalten. Dazu kämen erhebliche Umsatzsynergien von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro, die sich aber auch erst zwischen 2025 und 2028 einstellen dürften.Im Anschluss an den Call hätten die Experten ihre Schätzungen angepasst und ihr Kursziel gesenkt, meist um einen Euro. Aber selbst die neuen Ziele lägen im Schnitt bei 19,64 Euro und damit noch immer rund 21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Offizielle Zahlen für das vor wenigen Tagen beendete Geschäftsjahr 2018/19 gebe es am 12. November. Die im März gesenkte Prognose dürfte aber auch dank eines starken Dollars erreicht worden sein. In den ersten Monaten 2019/20 sollte der Chiphersteller wie alle Wettbewerber weiter von der Investitionszurückhaltung samt Margendruck ausgebremst werden - auch in der wichtigen Automotive-Sparte. Ab dem zweiten Halbjahr sollte die Talsohle in Sachen Profitabilität dann durchschritten sein und die Marge dank der besseren Saisonalität und einer höheren Produktionsauslastung wieder spürbar und dank der Cypress-Übernahme auch nachhaltig anziehen.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien intakt. Das Automotive-Segment dürfte der wichtigste Impulsgeber bleiben.