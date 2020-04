Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen hätten sich die US-Technologiewerte noch spürbar von dem virusbedingten Crash erholen können. Gestern seien die US-High-Techs unter Druck geraten. Der Nasdaq 100 sei um 3,7 Prozent auf 8.403 Punkte abgesackt. Im Sog der schwachen US-Börsen habe auch die Infineon-Aktie deutlich an Wert eingebüßt. Wie gehe es kurzfristig weiter?Es gebe kaum eine Branche, die derart für die technologische Zukunft stehe wie die Chipbranche. Immer mehr elektronische Produkte, das Aufkommen des Internets und die Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche würden Chip-Aktien seit Jahrzehnten zu gefragten Werten machen. Ein Ende dieser Entwicklung sei nicht in Sicht - im Gegenteil.Immer neue Entwicklungen und Trends würden für eine nachhaltig steigende Nachfrage sorgen. Die Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge seien enorm. So würden beispielsweise immer mehr Chips in Fahrzeuge verbaut und Themen wie Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme sowie das autonome Fahren würden das Wachstum antreiben. Während 2020 der Gesamtmarkt für Automotive-Chips nur gering zulegen dürfte, sollte er laut PwC im Jahr 2021 um satte 18 Prozent anwachsen.Das spiele auch Infineon in die Karten. Durch die Übernahme von Cypress Semiconductor steige der DAX-Konzern weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern auf - und werde die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt.Die nächste charttechnische Unterstützung warte im Bereich um 14,80 Euro. Erweise sich diese Haltemarke als nicht stabil genug, drohe aus charttechnischer Sicht ein Rücksetzer bis 12,55 Euro. Ein Test des Corona-Crashtiefs bei 10,13 Euro vom 19. März erscheine - stand heute - nicht wahrscheinlich. Würden die Bullen wieder das Kommando übernehmen, würde mit dem Sprung über das Verlaufshoch vom 14. April bei 17,34 Euro ein frisches Kaufsignal generiert.Neben Neuigkeiten rund um das Virus und seine Ausbreitung dürften frische Konjunkturzahlen und Analystenstimmen sowie die anstehenden Zahlen der Wettbewerber die kurzfristige Kursentwicklung der Aktie beeinflussen. Trotz einzelner Rücksetzer sollte die Grundtendenz dabei weiter positiv bleiben. Das mittelfristige Ziel lautet 20 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2020)