Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,885 EUR -0,79% (27.10.2021, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,815 EUR -1,11% (27.10.2021, 09:07)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (27.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der US-Chipkonzern Texas Instruments (TI) ( ISIN US8825081040 WKN 852654 ) habe Anleger mit seinem Ausblick enttäuscht. Der Umsatz dürfte im vierten Quartal bei 4,22 bis 4,58 Milliarden US-Dollar liegen, habe das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Damit vermochte es Texas Instruments nicht, die Erwartungen von Analysten, die bisher bereits mit Erlösen von 4,48 Milliarden Dollar rechnen, zu übertreffen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Dies habe den Aktienkurs unter Druck gesetzt, habe es am Markt geheißen. Zuletzt sei dieser nachbörslich um gut vier Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Dienstag gefallen.Auch beim Gewinn je Aktie habe TI die Erwartungen von 1,94 Dollar nicht schlagen können. Hier rechne das Unternehmen im vierten Quartal mit 1,83 bis 2,07 Dollar.Im abgelaufenen dritten Jahresviertel sei der Umsatz um 22 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 4,6 Milliarden Dollar gestiegen. TI-Chef, Rich Templeton, habe dafür eine starke Nachfrage bei Industrie, Autos und Haushaltselektronik verantwortlich gemacht. Der Gewinn habe unter dem Strich um 44 Prozent auf knapp zwei Milliarden Dollar zugelegt.Texas Instruments sei der erste große US-Chiphersteller, der Quartalszahlen vorlege. Ähnlich wie Infineon produziere das Unternehmen vor allem für die Industrie- und die Automobilbranche. Das Unternehmen liefere daneben Chips, die Alltagsgeräte wie Fernseher und Waschmaschinen aber auch Medizinapparate steuern würden. Außerdem produziere der Konzern digitale Signalprozessoren, die bei der Verarbeitung von Audio- und Videosignalen benötigt würden.Man dürfe gespannt sein, wie die Aktie von Infineon am heutigen Mittwoch reagiere. Das Unternehmen selbst wird seine Zahlen am 10. November präsentieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 26.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link