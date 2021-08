XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,355 EUR +3,80% (02.08.2021, 15:27)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (02.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) als einen Trading-Tipp der Woche unter die Lupe.Infineon habe eine längere Konsolidierung hinter sich. Aktuell notiere die Aktie an der 200-Tage-Linie - sie sei bei 32,36 Euro. Die strukturellen Trends seien aber weiter intakt. Der 5G-Ausbau und die Entwicklung des Mobilfunks würden dem Konzern einerseits in die Karten spielen. Andererseits kurbele die wachsende Nachfrage nach Chips aus der Automobilbranche die Umsätze an. Das sollte sich in den Zahlen zum abgelaufenen Quartal widerspiegeln. Damit sollte auch die Infineon-Aktie wieder Fahrt aufnehmen und könnte in einem ersten Ziel in den Bereich der 35-Euro-Marke wieder steigen, so Maximilan Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.08.2021)Die vollständige Analyse von Maximilan Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.