Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sei mit einer starken Marge in das Fiskaljahr 2019/20 gestartet. Der Ausblick sei nach dem ersten Quartal bestätigt worden. Die Investoren hätten beherzt zugegriffen. Am Ende habe ein Tagesgewinn von über zehn Prozent zu Buche gestanden. Nun würden sich die Analysten zu Wort melden."Unser gut diversifiziertes Geschäft präsentiert sich zu Jahresbeginn robust. Unter schwierigen Bedingungen ist der Umsatz wie erwartet zurückgegangen. Unsere Kostensenkungsmaßnahmen beginnen zu greifen. Dank ihnen sowie aufgrund mehrerer Sondereffekte fiel das Segmentergebnis etwas besser als erwartet aus", habe Infineon-Vorstand Reinhard Ploss den Jahresauftakt zusammengefasst.Beim Ausblick sei der Konzernchef seiner Linie treu geblieben: "In Summe rechnen wir weiterhin nicht vor der zweiten Hälfte unseres Geschäftsjahres mit einer breiten Erholung der Nachfrage."Der gute Jahresstart und die Aussicht auf eine Belebung des Geschäfts seien bei den Investoren gut angekommen. Die britische Investmentbank Barclays zeige sich dagegen unverändert kritisch. Die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahrs sehe er als bescheiden an, so Analyst Andrew Gardiner. Die Umsätze des Halbleiterherstellers seien gesunken, während sich die Marge verbessert habe. Trotzdem bewege sich die Prognose für das zweite Quartal nur knapp unter den Markterwartungen, während der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt worden sei. Das Fazit laute daher weiter "Equal Weight" mit Kursziel 21 Euro."Der Aktionär" habe im Vorfeld der Zahlen zwar auf den soliden Jahresstart und die Hoffnung auf eine Nachfragebelebung im Laufe des Jahres hingewiesen. Die starke Kursreaktion habe dennoch überrascht. Sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht habe die Aktie nun die Chance, Kurs auf das Hoch aus dem April 2018 im Bereich um 25 Euro zu nehmen.Michael Schröder rät bei der Infineon-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.02.2020)Mit Material von dpa-AFX