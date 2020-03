Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe sich lange gegen den schwachen Markttrend stemmen können. Doch mittlerweile sei auch der Kurs des deutschen Chipriesen unter die Räder gekommen. Preise der Markt hier bereits eine Prognosesenkung ein? Oder sei es nur der "Herdentrieb" der Investoren?Die Chance sei da, dass wir schon bald eine Stabilisierung und auch eine erste Gegenbewegung auf die dynamischen Verluste der Vorwoche sehen würden - dass also der eine oder andere institutionelle Verkäufer der Vorwoche nach dem Kursrutsch schon wieder auf der Käuferseite auftreten werde. Dabei dürfte auch die Infineon-Aktie zu Gewinnern gehören, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,25 EUR -2,93% (02.03.2020, 16:40)