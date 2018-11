Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Angesichts der guten Geschäftsperspektiven sei die Infineon-Aktie nach dem Rückgang der vergangenen Wochen ein spekulativer Kauf. "Spekulativ" aber nur angesichts der am 12. November anstehenden Zahlen, da einige Branchenvertreter zuletzt eher enttäuscht hätten. Der Aktienkurs des deutschen Chipherstellers habe allerdings viel an Enttäuschungspotenzial vorweggenommen. Zur Sicherheit sollte man jedoch nicht mit der vollen Positionsgröße einsteigen. Es biete sich an, ein Drittel der geplanten Positionsgröße zum aktuellen Kurs zu kaufen, den Rest im Anschluss an die Zahlen. Sollte die Infineon-Aktie wider Erwarten danach fallen, sollten im Abstand von 10% Abstauberlimits platziert werden. Stopp dann 10% unter dem Mischkurs der vollen Position, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link