Während seiner Amtszeit habe der scheidende Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610)-Vorstandschef Joe Kaeser stets um die Anerkennung am Aktienmarkt gekämpft. Nun gegen Ende der Ära Kaeser gelinge es ihm, die Börsianer endlich zu überzeugen. Nach einem laut vielen Analysten sehr starken ersten Quartal habe sich der Kurs der Aktie des Münchner Technologiekonzerns auf ein Rekordhoch von EUR 131,34 entwickelt. Trotz des aufgrund der Pandemie schwierigen Jahres sei es Siemens gelungen in den Kernsparten den operativen Gewinn (EBITA) zwischen Oktober und Dezember zu steigern. Insbesondere das Industriegeschäft und die Medizintechnik-Sparte Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) hätten für eine positive Überraschung bei den Analysten gesorgt. Gerade die in der Krise gekürzten Marketing- und die entfallenden Reisekosten hätten dem Unternehmen aus München bei ihrem Sparkurs geholfen. Ebenso treibe die starke Nachfrage aus der Volkrepublik China die Kurse nach oben.



Nun könne sich Joe Kaeser auf der Hauptversammlung am 3. Februar nach mehr als sieben Jahren an der Spitze des Technologiekonzerns mit einem positiven Ergebnis verabschieden. Nach mehr als 40 Jahren im Unternehmen verlasse Kaeser Siemens und der bisherige Vize und Technologievorstand Roland Busch werde neuer CEO. Der promovierte Physiker sei bereits seit 1994 im Unternehmen und gelte als pragmatisch und lösungsorientiert. Während Vorgänger Joe Kaeser radikale Veränderungen vorgenommen habe wie beispielsweise die Abspaltungen der Sparten Healthineers und Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y), würden von Roland Busch deutlich weniger Reformen erwartet und so liege der Fokus des neuen CEOs auf der Fortsetzung des erfolgreichen Kurses.



Die Infineon Technologies AG (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) möchte bei der Entwicklung von wegweisenden Technologien für die Zukunft mitmischen. Deshalb arbeite das Unternehmen mit Hauptsitz in Neubiberg zusammen mit vier weiteren Firmen an dem so genannten "Deutschen Quantencomputer auf der Basis von supraleitenden Qubits" Projekt. Qubits seien elementar wichtige Hardware-Bausteine für einen Quantencomputer. Infineon sehe die Weiterentwicklung bereits bestehender Quantencomputer als Chance, um den üblichen Computer in einigen Anwendungsbereichen abzulösen. Denn die neue Technologie könnte nicht nur für die Pharmaindustrie, sondern auch für die Automobil-, Luftfahrt- und die Finanzindustrie von großem Nutzen sein. Bei Letzterer könnte der Quantencomputer dazu verwendet werden, neue Erkenntnisse aus Finanzanalysen zu generieren. Das Projekt, welches in den nächsten vier Jahren fertiggestellt werden solle, werde auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt EUR 14,5 Mio. gefördert.



Die Aktie der SAP SE werde aktuell bei EUR 108,94 (03.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 142,26 (26.08.2020) und das Jahrestief bei EUR 86,36 (19.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 25 Analysten die Aktie auf "buy", neun auf "hold" und vier auf "sell" setzen.



Die Aktie der Siemens AG werde aktuell bei EUR 135,74 (03.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 135,74 (02.03.2021) und das Jahrestief bei EUR 55,11 (18.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 21 Analysten die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" und zwei auf "sell" setzen.



Die Aktie der Infineon Technologies AG werde aktuell bei EUR 33,93 (03.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 35,50 (21.01.2021) und das Jahrestief bei EUR 10,68 (18.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 18 Analysten die Aktie auf "buy", 13 auf "hold" und zwei auf "sell" setzen. (Ausgabe Februar 2021) (04.02.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Europas größter Softwarehersteller SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) überzeugte jüngst durch den mehr als gelungenen Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics (ISIN US7476012015/ WKN A2QLPC) in den USA, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Gerade nach der Veröffentlichung der schlechter als ursprünglich erwarteten Quartalszahlen im vergangenen Oktober und dem daraus resultierenden Kurssturz helfe die positive Meldung vom Qualtrics-IPO dem Konzern aus Walldorf.SAP habe das Unternehmen, welches sich auf Marktforschungs-Software konzentriere, vor gut zwei Jahren für USD 8 Mrd. erworben. Die Aktie von Qualtrics sei bei einem Kurs von USD 30 je Aktie gestartet und habe direkt am Handelstag an der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) rund 40 Prozent zugelegt und so sei der Kurs am Ende des ersten Handelstags auf USD 45,50 bewertet worden. Infolgedessen sei der Börsenwert des Unternehmens von den anfänglichen USD 15 Mrd. nach den Kursaufschlägen zu Handelsbeginn auf mehr als USD 20 Mrd. gestiegen.Die positive Resonanz der Analysten habe nicht lange auf sich warten lassen und so hätten die Analysten der Deutschen Bank, DZ BANK und der Privatbank Berenberg ihr jeweiliges Kursziel erhöht. Nicht nur der Börsengang von Qualtrics, sondern auch der gelungene Transformationsprozess hin zu Cloud-Software verhelfe dem Kurs der Aktie von SAP nach der Korrektur im Oktober 2020 zuletzt peu à peu zu steigen.